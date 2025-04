Mittelsächsische Spielgemeinschaft mit versöhnlichem Saisonende in der Bezirksliga

Die Kegler der SpG Waldheim/Geringswalde haben im letzten Heimspiel Rot-Weiß Brandis mit 5:3 geschlagen. Zwei Männer des Teams dürfen sich durch ihre Leistungen noch bei Einzelmeisterschaften beweisen.

Die Kegler der SpG Waldheim/Geringswalde haben sich mit zwei Siegen aus der Saison 2024/25 verabschiedet. Nachdem sie in der Vorwoche beim SV Eintracht Sermuth mit 6:2 gewonnen hatten, waren sie auch in ihrem letzten Heimspiel in Rochlitz erfolgreich. Sie schlugen Rot-Weiß Brandis mit 5:3 (3135:3056). Bis der Tagessieg nach wechselvollem Verlauf...