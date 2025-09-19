Mittweida und Umgebung im Sportfieber: Erstes Derby für Handballer, Saisonstart für ambitionierte Kegler, Reitturnier in Altmittweida

Die Mittweidaer Handballer sind am Samstag beim Burgstädter HC zu Gast, die Peniger Teams haben einen Heimspieltag. Zudem starten einige Sportmannschaften aus dem Altkreis Mittweida in die Saison.

Seit dem letzten August-Wochenende gehen die Handballer bereits wieder auf Punktejagd. Für die Männer des TSV Fortschritt Mittweida (8. Platz/3:3 Punkte) steht in der Regionsoberliga am Samstagabend ein durchaus schon richtungsweisendes Derby auf dem Programm: Die TSV-Männer gastieren beim Burgstädter HC (4./4:2). Noch ist für die Mittweidaer...