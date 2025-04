Mittweidaer Frühjahrscrosslauf: Den Schnellsten winkt eine kleine Prämie

Der SKSV Mittweida und der LV Mittweida 09 laden für diesen Samstag zum Frühjahrscrosslauf ein. Im Angebot ist auch eine Staffel.

Drei Wochen vor dem Landkreislauf, der am 3. Mai in Geringswalde ausgetragen wird, können die Volkssportler der Region an diesem Samstag ihre Form in der Mittweidaer Aue überprüfen. Dort laden der SKSV Mittweida und der LV Mittweida 09 zum Frühjahrscrosslauf ein. Beginn ist 10.30 Uhr. Im Angebot sind Strecken von 450 bis 3600 Meter, zudem eine...