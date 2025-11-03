Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kay Schröder erzielte mit 10 Treffern die meisten Tore gegen Oelsnitz.
Kay Schröder erzielte mit 10 Treffern die meisten Tore gegen Oelsnitz. Bild: René Meinel
Kay Schröder erzielte mit 10 Treffern die meisten Tore gegen Oelsnitz.
Kay Schröder erzielte mit 10 Treffern die meisten Tore gegen Oelsnitz. Bild: René Meinel
Mittweida
Mittweidaer Handball-Trainer: „Dieser besondere Teamgeist verleiht uns Flügel“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Männer von Fortschritt Mittweida haben in der Regionsoberliga gegen den TSV Oelsnitz trotz einer Hiobsbotschaft deutlich gewonnen. Dabei wird ein Nachteil derzeit in einen Vorteil umgewandelt.

Die Handballer von Fortschritt Mittweida sind aktuell gut drauf. Nach dem 7. Spieltag finden sich die Schützlinge von Jan Müller mit drei Erfolgen, drei Niederlagen und einem Unentschieden in der Regionsoberliga Südwestsachsen auf einen respektablen 7. Tabellenplatz wieder. Der dritte Saisonsieg wurde jetzt gegen den TSV Oelsnitz eingetütet....
