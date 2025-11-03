Mittweidaer Handball-Trainer: „Dieser besondere Teamgeist verleiht uns Flügel“

Die Männer von Fortschritt Mittweida haben in der Regionsoberliga gegen den TSV Oelsnitz trotz einer Hiobsbotschaft deutlich gewonnen. Dabei wird ein Nachteil derzeit in einen Vorteil umgewandelt.

Die Handballer von Fortschritt Mittweida sind aktuell gut drauf. Nach dem 7. Spieltag finden sich die Schützlinge von Jan Müller mit drei Erfolgen, drei Niederlagen und einem Unentschieden in der Regionsoberliga Südwestsachsen auf einen respektablen 7. Tabellenplatz wieder. Der dritte Saisonsieg wurde jetzt gegen den TSV Oelsnitz eingetütet.