Mittweidaer Handballer gewinnen „Schlitterpartie“ beim HV Grüna

Die Männer des TSV Fortschritt Mittweida haben in der Bezirksliga mit dem 36:26-Erfolg in Grüna ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Probleme hatten sie vor allem vor dem Hallenboden.

So weit oben wie momentan standen die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida in dieser Saison selten in der Bezirksliga-Tabelle: Durch den 36:26-Auswärtssieg beim HV Grüna gaben die Mittweidaer die Rote Laterne ab und sind nun auf Platz 7 notiert (11:19 Punkte) – in einer Liga, in der die Hälfte der insgesamt 11 Mannschaften im... So weit oben wie momentan standen die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida in dieser Saison selten in der Bezirksliga-Tabelle: Durch den 36:26-Auswärtssieg beim HV Grüna gaben die Mittweidaer die Rote Laterne ab und sind nun auf Platz 7 notiert (11:19 Punkte) – in einer Liga, in der die Hälfte der insgesamt 11 Mannschaften im...