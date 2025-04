Mittweidaer Handballtrainer vor dem Saisonfinale: „Jeder weiß, worum es geht“

Die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida treffen am Samstag auf den SV Plauen-Oberlosa III. Der Klassenerhalt ist allerdings nicht nur vom Ergebnis des letzten Saisonspiels abhängig.

Es ist ein enges Rennen bis zum letzten Spieltag: In der Handball-Regionsoberliga (ehemals Bezirksliga) haben die Männer des TSV Fortschritt Mittweida (9. Platz/14:24 Punkte) an diesem Samstag ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt. Sie empfangen in der Sporthalle am Schwanenteich das Tabellenschlusslicht, den SV Plauen-Oberlosa III...