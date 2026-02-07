MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Max Fimmel von der HSG Mittweida trainiert derzeit regelmäßig in der Druckbude, einer Chemnitzer Skaterhalle. Den ersten großen Auftritt hat er in gut einem Monat.
Max Fimmel von der HSG Mittweida trainiert derzeit regelmäßig in der Druckbude, einer Chemnitzer Skaterhalle. Den ersten großen Auftritt hat er in gut einem Monat. Bild: Tom Schirmeister
Max Fimmel beim Üben seiner Tricks. Dabei fällt er weich in ein Schaumstoffbecken.
Max Fimmel beim Üben seiner Tricks. Dabei fällt er weich in ein Schaumstoffbecken. Bild: Tom Schirmeister
Max Fimmel beim Wallride an einer 90 Grad steilen Wand.
Max Fimmel beim Wallride an einer 90 Grad steilen Wand. Bild: Tom Schirmeister
Max Fimmel von der HSG Mittweida trainiert derzeit regelmäßig in der Druckbude, einer Chemnitzer Skaterhalle. Den ersten großen Auftritt hat er in gut einem Monat.
Max Fimmel von der HSG Mittweida trainiert derzeit regelmäßig in der Druckbude, einer Chemnitzer Skaterhalle. Den ersten großen Auftritt hat er in gut einem Monat. Bild: Tom Schirmeister
Max Fimmel beim Üben seiner Tricks. Dabei fällt er weich in ein Schaumstoffbecken.
Max Fimmel beim Üben seiner Tricks. Dabei fällt er weich in ein Schaumstoffbecken. Bild: Tom Schirmeister
Max Fimmel beim Wallride an einer 90 Grad steilen Wand.
Max Fimmel beim Wallride an einer 90 Grad steilen Wand. Bild: Tom Schirmeister
Mittweida
Mittweidaer Rad-Artist freut sich auf Show mit Luc Ackermann: „Vor so einer großen Kulisse bin ich noch nie gefahren“
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn am 7. März in Chemnitz die Motocross- und Fahrradshow „Go big or go home“ mit Luc Ackermann steigt, ist Max Fimmel ein Teil des Programms. Ein Startplatz für die Show in der Messe ist noch frei.

Wenn Max Fimmel auf der Rampe steht, dann sieht man es ihm gar nicht an – doch geschützt ist der Freestyle-Radsportler der HSG Mittweida (fast) überall. „Über den Schienbeinen, den Knien und der Brust habe ich Protektoren. Und einen Helm trage ich natürlich auch“, sagt er. „Nur bei den Ellenbogen verzichte ich auf einen Schutz, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:04 Uhr
2 min.
Erstes Gold bei Italien-Spielen: Von Allmen gewinnt Abfahrt
Franjo von Allmen jubelt über seine Bestzeit.
Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
21.12.2025
4 min.
Für Georgien und Spanien: Mittelsächsische Handballtalente begeistern beim Finaltag der Mini-Weltmeisterschaft
Mit den E-Junioren des TSV Fortschritt Mittweida und der HSG Freiberg waren zwei mittelsächsische Teams bei der Endrunde der Mini-WM in Dresden dabei.
Die Jungs der HSG Freiberg haben einen Podestplatz in Dresden knapp verpasst. Für die Mittweidaer Talente war schon die Anfahrt an die Elbe ein Erlebnis – im Mannschaftsbus der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer.
Robin Seidler
27.11.2025
2 min.
Mountainbike-Profi Lukas Knopf ist erneut mit seiner eigenen Show in der Messe Chemnitz zu Gast
Lukas Knopf mit einer Freestyle-Einlage vor dem Chemnitzer Karl-Marx-Kopf. Am Samstag findet seine Show in der Messe statt.
„Stunt it“ heißt die Freestyle-Show des Mountainbikers und Youtube-Stars aus Chemnitz. Am Samstag steht die zweite Auflage bevor.
Paul Steinbach
13:00 Uhr
4 min.
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?
Holger Weiß
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
Mehr Artikel