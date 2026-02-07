Mittweidaer Rad-Artist freut sich auf Show mit Luc Ackermann: „Vor so einer großen Kulisse bin ich noch nie gefahren“

Mittweida
Wenn am 7. März in Chemnitz die Motocross- und Fahrradshow „Go big or go home“ mit Luc Ackermann steigt, ist Max Fimmel ein Teil des Programms. Ein Startplatz für die Show in der Messe ist noch frei.
Wenn Max Fimmel auf der Rampe steht, dann sieht man es ihm gar nicht an – doch geschützt ist der Freestyle-Radsportler der HSG Mittweida (fast) überall. „Über den Schienbeinen, den Knien und der Brust habe ich Protektoren. Und einen Helm trage ich natürlich auch“, sagt er. „Nur bei den Ellenbogen verzichte ich auf einen Schutz, der...
