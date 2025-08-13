Mittweidaer Vater-Sohn-Duo gibt bei tschechischem Traditionsrennen Gas

Mittweida
Während Moritz Nestler in Horice einen Siegerpokal einheimste, landete sein Vater Gerald hart auf dem Asphalt. Bei den Superbikes hat sich René Grundei aus Taura etabliert.
Die Czech-Tourist-Trophy im nordtschechischen Horice war wieder der Saisonhöhepunkt der Liebhaber des Straßenrennsports auf naturbelassenen Kursen, wo sonst der öffentliche Verkehr rollt – sowohl für die Fans als auch die Fahrer. Mittendrin im Geschehen waren auch wieder mehrere Mittelsachsen – und deren einhellige Meinung ist nach wie...
