Motocross: In der Lehmgrube dröhnen wieder die Motoren

An diesem Samstag steigt beim MSV Hainichen der zweite Lauf der Next-Generation-Serie. Dafür haben sich auch einige prominente Starter eingeschrieben.

Die Motocross-Fans der Region können sich am Samstag auf zehn spektakuläre Läufe auf der Strecke des MSV Hainichen freuen. Auf dem Kurs in der Lehmgrube geht es schon um 7.40 Uhr mit dem freien Training los. Nach der Mittagspause werden ab 12.40 Uhr in den fünf ausgeschriebenen Klassen der Nextgeneration-Rennserie (NGMX) jeweils zwei Läufe...