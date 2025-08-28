Motocross in Hainichen: Selbst der Oberbürgermeister verspricht spektakuläre Sportszenen

Beim MSV Hainichen gibt es am Wochenende in der Lehmgrube wieder Läufe zur Sachsenmeisterschaft. Dabei mischen auch viele Lokalmatadoren mit.

Motocross-Fans können sich am Wochenende wieder auf packende Läufe in der Lehmgrube Hainichen freuen. Moderate Temperaturen und bestenfalls ein kleiner Schauer am Samstagmorgen sind angesagt – beste Bedingungen also für die Piloten. Darunter sind auch Geradine Leonhard und Annemarie Römer vom gastgebenden MSV Hainichen, die bei den Ladys am...