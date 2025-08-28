Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Hainichener Lehmgrube dröhnen an zwei Tagen wieder die Motoren.
In der Hainichener Lehmgrube dröhnen an zwei Tagen wieder die Motoren.
In der Hainichener Lehmgrube dröhnen an zwei Tagen wieder die Motoren.
In der Hainichener Lehmgrube dröhnen an zwei Tagen wieder die Motoren. Bild: Christian Kluge/Archiv
Mittweida
Motocross in Hainichen: Selbst der Oberbürgermeister verspricht spektakuläre Sportszenen
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim MSV Hainichen gibt es am Wochenende in der Lehmgrube wieder Läufe zur Sachsenmeisterschaft. Dabei mischen auch viele Lokalmatadoren mit.

Motocross-Fans können sich am Wochenende wieder auf packende Läufe in der Lehmgrube Hainichen freuen. Moderate Temperaturen und bestenfalls ein kleiner Schauer am Samstagmorgen sind angesagt – beste Bedingungen also für die Piloten. Darunter sind auch Geradine Leonhard und Annemarie Römer vom gastgebenden MSV Hainichen, die bei den Ladys am...
