Motocross in Hainichen: Selbst der Oberbürgermeister verspricht spektakuläre Sportszenen

Mittweida
Beim MSV Hainichen gibt es am Wochenende in der Lehmgrube wieder Läufe zur Sachsenmeisterschaft. Dabei mischen auch viele Lokalmatadoren mit.
Motocross-Fans können sich am Wochenende wieder auf packende Läufe in der Lehmgrube Hainichen freuen. Moderate Temperaturen und bestenfalls ein kleiner Schauer am Samstagmorgen sind angesagt – beste Bedingungen also für die Piloten. Darunter sind auch Geradine Leonhard und Annemarie Römer vom gastgebenden MSV Hainichen, die bei den Ladys am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.