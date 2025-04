Motorradsport: Schnelle Striegistaler Brüder auch auf der Piste wieder vereint

Kevin und Leon Orgis betreiben von Kindesbeinen an den Motorradrennsport im Gleichschritt. Nach zwei Jahren in verschiedenen Boxen kämpfen sie wieder komplett Seite an Seite, was allerdings kostspielig ist.

