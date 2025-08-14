Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erstmals kämpfen junge Mountainbiker am Samstag in Brand-Erbisdorf um den Sieg.
Bild: Sven Koerner
Erstmals kämpfen junge Mountainbiker am Samstag in Brand-Erbisdorf um den Sieg.
Erstmals kämpfen junge Mountainbiker am Samstag in Brand-Erbisdorf um den Sieg. Bild: Sven Koerner
Freiberg
MTB-Kids-Race am Bergwerk: Neues Highlight der Fahrrad-Spartakiade in Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Rennen in Halsbrücke haben Hartmut Kern und der TSV 92 Freiberg das nächste Radsportevent auf die Beine gestellt. Diesmal kämpfen junge Mountainbiker um Punkte bei der Fahrrad-Spartakiade.

Hartmut Kern kann offenbar nicht genug bekommen. Nur zwei Wochen, nachdem der Hobby-Radsportler aus Freiberg gemeinsam mit dem TSV 92 Freiberg und der Gemeinde Halsbrücke das Radsportevent „Rund um die Hohe Esse“ auf die Beine gestellt hat (und mit Erfolg über die Bühne brachte), ist der 71-Jährige schon wieder in der Spur. Am Sonnabend...
