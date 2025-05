Nach 2:0-Führung: Langenauer Fußballer trotzen Spitzenreiter Lunzenau zumindest einen Punkt ab

Im Spitzenspiel der Mittelsachsenliga haben sich Fortuna Langenau und Fortschritt Lunzenau 2:2 getrennt. Die Gastgeber sahen kurz vor Schluss schon wie die sicheren Sieger aus, aber der Primus kam doch noch zurück.

Die Fußballer des SV Fortuna Langenau haben das Titelrennen in Mittelsachsen noch spannender gemacht, als es ohnehin schon ist. Der Landesklasse-Absteiger trotzte am 23. Spieltag Spitzenreiter Fortschritt Lunzenau ein 2:2 ab. Die ersatzgeschwächten Langenauer, bei denen sieben Leistungsträger fehlten, gingen vor 159 Zuschauern in der...