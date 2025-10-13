Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das alte und neue Stammquartett des SV Saxonia: Simone Röstel, Paula Uhlig, Sandra Stenzel und Alexandra Uhlig (v. l.).
Das alte und neue Stammquartett des SV Saxonia: Simone Röstel, Paula Uhlig, Sandra Stenzel und Alexandra Uhlig (v. l.). Bild: Celine Mende/Archiv
Das alte und neue Stammquartett des SV Saxonia: Simone Röstel, Paula Uhlig, Sandra Stenzel und Alexandra Uhlig (v. l.).
Das alte und neue Stammquartett des SV Saxonia: Simone Röstel, Paula Uhlig, Sandra Stenzel und Alexandra Uhlig (v. l.). Bild: Celine Mende/Archiv
Freiberg
Nach Abstieg: Freiberger Tischtennisspielerinnen wollen in der Sachsenliga neu angreifen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Tischtennis-Damen des SV Saxonia Freiberg melden sich nach einer Oberliga-Saison in Sachsens Oberhaus zurück. Der Start ging zwar daneben, trotzdem ist das Team optimistisch.

Für die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg hat die neue Saison so begonnen, wie die alte endete – mit einer Niederlage. Der Absteiger aus der Oberliga Mitte zog bei der Rückkehr in die Sachsenliga beim TTV Hohndorf knapp mit 5:8 den Kürzeren. Die Niederlage sei jedoch kein Beinbruch, sagt Simone Röstel, die 1,5 Punkte für ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:32 Uhr
4 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
30.03.2025
2 min.
Erfolgreicher Abschied: Freiberger Tischtennis-Damen gewinnen letztes Oberliga-Heimspiel klar
Feierten im letzten Heimspiel einen klaren Sieg: Die Freiberger Tischtennis-Damen mit Alexandra Uhlig, Sandra Stenzel, Simone Röstel und Paula Uhlig (v. l.).
Die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg haben Schlusslicht TTC Halle mit 7:3 bezwungen. Trotz des Abstiegs wird damit zumindest nicht die Rote Laterne in der Bergstadt hängen.
Steffen Bauer
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
12:00 Uhr
2 min.
Sachsenliga: Hohndorfer Tischtennisspielerinnen mit doppeltem Erfolg in Dresden
Die Tischtennisspielerinnen des TTV Hohndorf haben einen starken Saisonstart hingelegt.
Nach zwei Siegen in der Landeshauptstadt bleiben die Erzgebirgerinnen erster Verfolger von Spitzenreiter Holzhausen.
Jürgen Werner
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:34 Uhr
2 min.
Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes
Mit dem Sieg in Singapur betrieb Russell auch noch mal Werbung in eigener Sache. (Archivbild)
Diese Verkündung war nur noch eine Formsache. George Russell und Kimi Antonelli fahren auch im nächsten Jahr fürs deutsche Formel-1-Team Mercedes.
Mehr Artikel