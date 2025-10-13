Nach Abstieg: Freiberger Tischtennisspielerinnen wollen in der Sachsenliga neu angreifen

Die Tischtennis-Damen des SV Saxonia Freiberg melden sich nach einer Oberliga-Saison in Sachsens Oberhaus zurück. Der Start ging zwar daneben, trotzdem ist das Team optimistisch.

Für die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg hat die neue Saison so begonnen, wie die alte endete – mit einer Niederlage. Der Absteiger aus der Oberliga Mitte zog bei der Rückkehr in die Sachsenliga beim TTV Hohndorf knapp mit 5:8 den Kürzeren. Die Niederlage sei jedoch kein Beinbruch, sagt Simone Röstel, die 1,5 Punkte für ihr...