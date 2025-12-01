Nach Auswärtssieg bei Barkas Frankenberg: Fußballer von Germania Mittweida überwintern an der Spitze

Mittweida
Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Barkas Frankenberg haben sich die Fußballer des SV Germania Mittweida die Herbstmeisterschaft in der Mittelsachsenliga gesichert – und können nun eine Serie „verteidigen“.
Die Rechnung vor dem letzten Hinrundenspieltag in der Mittelsachsenliga ist für die Fußballer des SV Germania Mittweida recht einfach gewesen: Mit einem Sieg bei Barkas Frankenberg sind die Mittweidaer Kicker Herbstmeister und nicht von den Ergebnissen auf anderen Plätzen oder weiteren Nachholspielen abhängig. Das Vorhaben hat geklappt. Die...
