Hans Weinert (h.), hier im Duell mit Anton Richter, brachte die Germania bei Barkas auf die Siegerstraße.
Hans Weinert (h.), hier im Duell mit Anton Richter, brachte die Germania bei Barkas auf die Siegerstraße.
Mittweida
Nach Auswärtssieg bei Barkas Frankenberg: Fußballer von Germania Mittweida überwintern an der Spitze
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Barkas Frankenberg haben sich die Fußballer des SV Germania Mittweida die Herbstmeisterschaft in der Mittelsachsenliga gesichert – und können nun eine Serie „verteidigen“.

Die Rechnung vor dem letzten Hinrundenspieltag in der Mittelsachsenliga ist für die Fußballer des SV Germania Mittweida recht einfach gewesen: Mit einem Sieg bei Barkas Frankenberg sind die Mittweidaer Kicker Herbstmeister und nicht von den Ergebnissen auf anderen Plätzen oder weiteren Nachholspielen abhängig. Das Vorhaben hat geklappt. Die...
Mehr Artikel