Muss sein Team nach dem Pokal-Aus wieder aufrichten: Rotation-Trainer Daniel Mombreé. Bild: Gerd Klemm/Archiv
Muss sein Team nach dem Pokal-Aus wieder aufrichten: Rotation-Trainer Daniel Mombreé. Bild: Gerd Klemm/Archiv
Freiberg
Nach bitterem Pokal-Aus: Weißenborner Handballerinnen wollen in der Liga neue Serie starten
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation wollen sich nach dem Ausscheiden im Sachsenpokal in der Liga schadlos halten. Dabei warten zunächst gleich vier Hausaufgaben in Folge.

Die jüngste Niederlage musste auch Daniel Mombreé etwas sacken lassen. Das sei ein echter Tiefschlag gewesen, blickt der Trainer der Weißenborner Handballerinnen nochmals auf die 27:29-Niederlage im Sachsenpokal beim SC Riesa zurück, mit der alle Pokalträume des Vorjahresfinalisten bereits in Runde 1 platzten. Im dritten Anlauf den „Pott“...
