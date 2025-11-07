Nach dem Primus kommt das Schlusslicht: Warum die Weißenborner Handballerinnen die nächste Hausaufgabe trotzdem sehr ernst nehmen

Die Damen des SV Rotation Weißenborn empfangen in der Handball-Oberliga Sachsen am Sonnabend Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa. Team und Fans müssen sich im Vorfeld zumindest ein bisschen umstellen.

Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn können sich am Sonnabend etwas mehr Zeit lassen bei der Einstimmung auf das nächste Heimspiel. Denn die Partie des Tabellenfünften der Oberliga Sachsen (8:6 Punkte) gegen Schlusslicht SV Plauen-Oberlosa (12./2:12) wird statt 16 diesmal erst 17 Uhr angepfiffen. Der Grund: Am Wochenende spielen alle...