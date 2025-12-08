Nach der Party erneut keine Punkte: Lunzenauer Fußballer gehen mit deftiger Niederlage in die Winterpause

Die Sachsenklasse-Kicker des SV Fortschritt Lunzenau haben bei Chemie Leipzig II mit 1:7 verloren. Dabei war die Partie schon nach einer Viertelstunde gelaufen.

Wie sich die Geschehnisse manchmal wiederholen: Als die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau im September, wenige Stunden nach der Feier anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Vereins, auf den Meißner SV trafen, stand es nach 11 Minuten 0:3. Am Ende ging die Begegnung mit 1:5 verloren. Nun gab es am letzten Hinrundenspieltag der...