Nach Doppelpack und Hattrick nun Viererpack: Youngster ballert Langenauer Fußballer an die Spitze der Mittelsachsenliga

Freiberg
Die Fußballer von Fortuna Langenau haben mit dem 5:1-Heimsieg den SV Barkas Frankenberg vom Thron gestürzt. Dabei hatten zwei Fortuna-Kicker vor einem Elfmeter noch Redebedarf.
Es läuft bei Fortuna Langenau in der Mittelsachsenliga. Die letzten 4 Pflichtspiele wurden alle – teilweise sehr hoch – gewonnen. Nun erwischte es auch den bisherigen Tabellenführer Barkas Frankenberg, der am 7. Spieltag beim 5:1-Heimsieg der Fortuna mächtig unter die Räder kam und die Spitzenposition an die Langenauer abgeben musste. Ein...
