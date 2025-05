Nach Marathon aufs Fußballfeld: Langenauer Kapitän rockt zwei Wettkämpfe an einem Wochenende

Der SV Fortuna Langenau möchte Spitzenreiter Fortschritt Lunzenau im Topspiel der Mittelsachsenliga noch einmal ärgern. Indes hofft Langenaus Spielführer auf eine schnelle Regeneration.

Bei der jüngsten 1:4-Niederlage von Fortuna Langenau beim SC Altmittweida in der Mittelsachsenliga musste Clemens Becher in der 68. Minute ausgewechselt werden. Grund waren nicht seine anhaltenden Beschwerden an der Patellasehne, vielmehr steckte dem Fortuna-Kapitän die Belastung des Vortages noch in den Knochen. „Ich bin am Samstagvormittag...