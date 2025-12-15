Nach Rückschlag an der Elbe: Das sagt der Trainer der HSG Freiberg zum Fehlerfestival in Dresden

Die Freiberger Regionalliga-Handballer sind beim HC Elbflorenz II mit 36:44 regelrecht überrannt worden. Allerdings sah Cheftrainer Uwe Lange trotz allem einige positive Dinge.

So hatten sich die Handballer der HSG Freiberg den 3. Advent sicher nicht vorgestellt: Mit 36:44 (13:22) war der Aufsteiger am Sonntag beim HC Elbflorenz II untergegangen und bleibt mit 8:20 Punkten tief im Abstiegsstrudel. Mehr Gegentore hatten die Freiberger zuletzt Anfang 2024 kassiert: 28:46 hieß es damals – ebenfalls beim HC Elbflorenz II....