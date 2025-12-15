MENÜ
Jens Tieken (M.) und seine Teamkollegen konnten am Sonntag zumindest in der 2. Halbzeit im Angriff einige Akzente setzen.
Jens Tieken (M.) und seine Teamkollegen konnten am Sonntag zumindest in der 2. Halbzeit im Angriff einige Akzente setzen. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Nach Rückschlag an der Elbe: Das sagt der Trainer der HSG Freiberg zum Fehlerfestival in Dresden
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Freiberger Regionalliga-Handballer sind beim HC Elbflorenz II mit 36:44 regelrecht überrannt worden. Allerdings sah Cheftrainer Uwe Lange trotz allem einige positive Dinge.

So hatten sich die Handballer der HSG Freiberg den 3. Advent sicher nicht vorgestellt: Mit 36:44 (13:22) war der Aufsteiger am Sonntag beim HC Elbflorenz II untergegangen und bleibt mit 8:20 Punkten tief im Abstiegsstrudel. Mehr Gegentore hatten die Freiberger zuletzt Anfang 2024 kassiert: 28:46 hieß es damals – ebenfalls beim HC Elbflorenz II....
