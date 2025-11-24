Nach Rumpf-Spieltag: Kicker des SSV Königshain-Wiederau schießen sich auf Kunstrasen auf den 3. Tabellenplatz

Freiberg
In der Fußball-Mittelsachsenliga wurden am Sonntag lediglich zwei Partien angepfiffen. Beim Auswärtssieg des SSV Königshain-Wiederau beim TSV Langhennersdorf gab dabei ein Stürmer sein Debüt im Tor.
Es ist ein sehr übersichtliches Programm, dass am Sonntag in der Fußball-Mittelsachsenliga über die Bühne ging. Alle auf Naturrasen angesetzten Partien fielen aufgrund der eisigen Witterungsverhältnisse aus. Lediglich auf den Kunstrasenplätzen in Mittweida (gegen Flöha) und Kleinwaltersdorf (gegen den SSV Königshain-Wiederau) wurden die...
