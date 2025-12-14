Nach Tore- und Fehlerfestival: Handballer der HSG Freiberg gehen beim HC Elbflorenz baden

Freiberg
Die HSG Freiberg hat am 15. Spieltag der Regionalliga Mitte in Dresden mit 36:44 verloren. Die Gäste leisteten sich eine Vielzahl an Fehlern und wurden in den 60 Minuten regelrecht überrannt.
Die Handballer der HSG Freiberg haben es verpasst, den Heimsieg gegen Plauen zu vergolden. Im letzten Auswärtsspiel des Jahres unterlagen die Schützlinge von Uwe Lange am Sonntagabend beim HC Elbflorenz II mit 36:44 (13:22) und bleiben in der Tabelle der Regionalliga Mitte mit 8:20 Punkten auf Rang 13. Es war dabei nicht nur ein wahres Tore-,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.