MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tomás Chiriaco (hier in einem früheren Spiel) war mit 7 Toren zweitbester HSG-Werfer.
Tomás Chiriaco (hier in einem früheren Spiel) war mit 7 Toren zweitbester HSG-Werfer. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Tomás Chiriaco (hier in einem früheren Spiel) war mit 7 Toren zweitbester HSG-Werfer.
Tomás Chiriaco (hier in einem früheren Spiel) war mit 7 Toren zweitbester HSG-Werfer. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Nach Tore- und Fehlerfestival: Handballer der HSG Freiberg gehen beim HC Elbflorenz baden
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die HSG Freiberg hat am 15. Spieltag der Regionalliga Mitte in Dresden mit 36:44 verloren. Die Gäste leisteten sich eine Vielzahl an Fehlern und wurden in den 60 Minuten regelrecht überrannt.

Die Handballer der HSG Freiberg haben es verpasst, den Heimsieg gegen Plauen zu vergolden. Im letzten Auswärtsspiel des Jahres unterlagen die Schützlinge von Uwe Lange am Sonntagabend beim HC Elbflorenz II mit 36:44 (13:22) und bleiben in der Tabelle der Regionalliga Mitte mit 8:20 Punkten auf Rang 13. Es war dabei nicht nur ein wahres Tore-,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
3 min.
Mit Schwung an die Elbe: Handballer der HSG Freiberg wollen bei der Dresdner Bundesliga-Reserve nachlegen
Planen den nächsten Coup der HSG: Cheftrainer Uwe Lange (r.) und Co-Trainer Andreas Tietze.
Kurz vor dem Fest scheint bei den Regionalliga-Handballern der HSG der Knoten geplatzt zu sein. Nun wartet der angeschlagene HC Elbflorenz II. Wie die Freiberger Trainer den nächsten Coup planen.
Steffen Bauer
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
07.12.2025
4 min.
Geschenk zum Nikolaus: HSG Freiberg feiert knappen Erfolg gegen den HC Einheit Plauen
Tolles Comeback: Rechtsaußen Björn Richter zeigte am Sonnabend keine Nerven und meldete sich nach drei Wochen Pause aufgrund von Urlaub und Beruf mit 7 Toren zurück.
Nach einer Durststrecke gelang den Freiberger Regionalliga-Handballern der zweite Saisonsieg. Trotz eines furiosen Starts blieb die Partie bis zum Schluss eng – aber die HSG behielt kühlen Kopf.
Steffen Bauer
15.12.2025
3 min.
Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf
Die prominente belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist nach jahrelanger Haft wieder in Freiheit. (Archivbild)
Der belarussische Machthaber Lukaschenko ließ auf Drängen von US-Präsident Trump viele Gefangene frei, darunter große Namen. Zwei davon will Deutschland aufnehmen.
17:51 Uhr
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
15.12.2025
5 min.
Hilfe, mein Arbeitgeber ist insolvent
Schluss, aus, Ende? Geht der Arbeitgeber in Insolvenz, haben Betroffene viele Fragen.
Was passiert mit Gehalt, Urlaub und Kündigungsfristen, wenn der Arbeitgeber pleite ist? Expertinnen geben Antworten auf die wichtigsten Fragen für Beschäftigte.
von Anke Dankers, dpa
Mehr Artikel