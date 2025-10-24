Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf.
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf. Bild: SSV 91 Brand-Erbisdorf
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf.
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf. Bild: SSV 91 Brand-Erbisdorf
Freiberg
Nach Trainerrückzug und Abgängen: Die Brand-Erbisdorfer Volleyballerinnen stehen vor einer schwierigen Saison
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf starten nach sechs Monaten Pause in die neue Sachsenklasse-Saison. Vor dem ersten Heimturnier am Sonntag gibt es nach wie vor einige Fragezeichen.

Etwas verspätet starten die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf in die neue Saison der Sachsenklasse West. Nach rund sechs Monaten Pause schlagen sie am Sonntag (11 Uhr) in der Bergstadthalle erstmals wieder auf. Gegner sind die SG Mauersberg und der TSV Schildau, die beide bislang ein Spiel bestritten. Vor acht Wochen habe noch nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
2 min.
Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit über einem Jahr
Im dritten Quartal hat Südkoreas Wirtschaftswachstum wieder angezogen. (Archivfoto)
Robuste Exporte und mehr Konsum treiben Südkoreas Wachstum an. Gleichzeitig werden die Prognosen von einer verstärkten Konkurrenz aus China sowie Strafzöllen der USA getrübt.
18.12.2015
4 min.
Impressum
Hier finden Sie das Impressum der Freien Presse.
28.10.2025
2 min.
Guterres fordert Ende der Gewalt im Sudan und Verhandlungen
Die Vereinten Nationen drängen auf ein Ende der Gewalt im Sudan.
Die Vereinten Nationen fordern ein Ende der Gewalt im Sudan. Zivilisten müssten schnell Hilfe bekommen.
26.08.2025
3 min.
Freiberger Volleyballer wollen hoch hinaus, Brand-Erbisdorfer Damen müssen nach unten schauen
Wollen in der neuen Saison hoch hinaus: die Sachsenklasse-Volleyballer des 1. VV Freiberg. Das Team peilt einen Podestplatz an.
Die Männer des 1. VV Freiberg haben sich für die neue Saison in der Sachsenklasse gleich mit fünf Spielern verstärkt. Gänzlich gegensätzlich stehen die Vorzeichen bei den Frauen des SSV Brand-Erbisdorf.
Karlheinz Schlegel
23.08.2025
3 min.
Rundenjagd für die ganze Familie: Organisatoren hoffen auf großen Zulauf im Stadion
Freuen sich auf die 19. Auflage des Stundenpaarlaufes: Bianka Meinig und Steffen Kupko.
Der beliebte Stundenpaarlauf des SSV 91 Brand-Erbisdorf wird am 7. September zum mittlerweile 19. Mal gestartet. Dennoch gibt es in diesem Jahr eine Premiere.
Steffen Bauer
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel