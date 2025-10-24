Nach Trainerrückzug und Abgängen: Die Brand-Erbisdorfer Volleyballerinnen stehen vor einer schwierigen Saison

Freiberg
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf starten nach sechs Monaten Pause in die neue Sachsenklasse-Saison. Vor dem ersten Heimturnier am Sonntag gibt es nach wie vor einige Fragezeichen.
Etwas verspätet starten die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf in die neue Saison der Sachsenklasse West. Nach rund sechs Monaten Pause schlagen sie am Sonntag (11 Uhr) in der Bergstadthalle erstmals wieder auf. Gegner sind die SG Mauersberg und der TSV Schildau, die beide bislang ein Spiel bestritten. Vor acht Wochen habe noch nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.