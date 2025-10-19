Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Steuerte beim 29:29 in Staßfurt zwei Tore bei: Jan Mojzis, hier in einem früheren Spiel.
Steuerte beim 29:29 in Staßfurt zwei Tore bei: Jan Mojzis, hier in einem früheren Spiel.
Freiberg
Nach Wechselbad der Gefühle: HSG-Dachse erkämpfen zumindest einen Punkt in Staßfurt
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Handballer der HSG Freiberg haben beim Regionalliga-Fünften HV Staßfurt ein Remis erreicht – das insgesamt dritte in dieser Saison auswärts. Aber es war deutlich mehr drin.

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben den nächsten Auswärtspunkt auf ihrem Konto verbucht. Nachdem die Schützlinge von Uwe Lange bereits in Köthen (27:27) und Pirna (30:30) gepunktet hatten, brachten sie am Sonnabend auch vom Tabellenfünften HV Rot-Weiß Staßfurt einen Zähler mit. 29:29 (18:13) endete die Partie in...
Mehr Artikel