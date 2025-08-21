Nach zehn Gegentoren: Lichtenberger „Aushilfstorwart“ bleibt im Kasten

Freiberg
Fußball-Mittelsachsenligist SV Lichtenberg muss sich nach der schmerzhaften Pokalniederlage gegen Oberligist Auerbach erst einmal schütteln. Warum der SVL trotz der Lehrstunde keinen Knacks erwartet.
Jeder Fußballer kennt die Situation, wenn die Spielkontrolle im Lauf einer Partie plötzlich verloren geht. Manchmal kommt man von Beginn an nicht ins Spiel, findet keinen Zugang. So geschehen beim jüngsten Sachsenpokalspiel des SV Lichtenberg gegen den Oberligisten VfB Auerbach. Sicherlich auch dem eigenen Fehlstart (2 Niederlagen, 0:6 Tore)...
