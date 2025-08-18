Nach Zwangspause im kirgisischen Hochgebirge: Rochlitzer Fahrradsportler steigt bei Silk Road Mountain Race aus

Daniel Gottschalk ist am Freitag beim Silk Road Mountain Race in Kirgistan gestartet. Nach einer längeren Pause entschied er sich am Montag, das Rennen der Gesundheit zuliebe abzubrechen.

Update, Montag, 18. August: Seit dem Sonntag, als Daniel Gottschalk 500 Kilometer vom Start in Osh hinter sich gebracht hatte, ist er bis zum Montagmittag lediglich 70 weitere Kilometer gefahren und lag kurzzeitig flach. „Ich glaube, mich hat die Höhenkrankheit erwischt. Nach 13 Stunden Pause ist es immer noch nicht besser geworden“, teilte...