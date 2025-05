Nachträgliche Belohnung: Handballer der HSG Freiberg erleben Bundesliga-Atmosphäre in Leipzig

Das Team des Regionalliga-Aufsteigers ist am Montag beim SC DHfK zu Gast – und hat auch alle Helfer eingeladen. Zudem steht der Fahrplan für die Sommerpause.

Eine Woche nach dem grandiosen Saisonfinale mit dem Sieg im Sachsenpokal (39:33 gegen den SV Oberlosa II) dürfen die Handballer der HSG Freiberg sogar Bundesliga-Luft schnuppern. Zwar ist der souveräne Meister der Oberliga Sachsen (44:0 Punkte) trotzdem „nur“ in die Regionalliga Mitte aufgestiegen. Doch die Mannschaft ist am Montagabend in...