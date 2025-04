Nachwuchs im Basketballfieber: Junge Freiberger Korbjäger richten Sachsentitelkämpfe aus

Der ATSV Freiberg ist am Wochenende Gastgeber der U-12-Sachsenmeisterschaft im Basketball. Dabei werden auch die drei Leistungszentren Chemnitz, Dresden und Leipzig vertreten sein.

Auf die jungen Korbjäger des ATSV Freiberg wartet am Wochenende der Höhepunkt der Saison. Die Basketball-Abteilung des Vereins ist Gastgeber für die Sachsenmeisterschaft der Altersklasse U 12, die am Sonnabend und Sonntag in der Rüleinhalle ausgetragen wird. Dabei werden neben dem ATSV die drei Leistungszentren Niners Chemnitz, USC Leipzig und...