Neue mittelsächsische Kreismeisterin im Kegeln voller Emotionen: „Auf der letzten Bahn kamen mir die Freudentränen“

Lisa Lorenz vom TSV Fortschritt Mittweida und Danny Gafert von Medizin Wechselburg sind zwei der Kreismeister im Kegeln. Beide spielten im Endlauf in Hainichen sehr stabil.

Danny Gafert fühlt sich bei den Kreiseinzelmeisterschaften der Kegler des Mittweidaer Verbandes offenbar pudelwohl auf dem Podest. Nachdem er im vergangenen Jahr auf Rang 3 einkam, war der Sportler des TSV Medizin Wechselburg am Sonntag das Maß aller Dinge. Der 35-Jährige zog beim Endlauf in Hainichen noch an seinen Kontrahenten vorbei und...