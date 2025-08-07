Neuer Freiberger Fußball-Trainer vor dem Saisonstart: „Wir wollen einen Umbruch einläuten“

Freiberg. Nils Hähner ist nach dem Rücktritt von Spielertrainer Rico Thomas der neue Coach der ersten Männermannschaft des BSC Freiberg für die Saison 2025/26 in der Fußball-Sachsenklasse West. Der 32-Jährige hat mit Kai Dittrich über die neuen Herausforderungen gesprochen, erklärt, wie er mehr Zuschauer auf den Platz der Einheit locken möchte und verrät, wer seine Lieblingsvereine sind.

Freie Presse: Die vergangene Saison in der Sachsenklasse verlief für den BSC unter den Erwartungen, erst kurz vor Ultimo konnte der Abstieg eingetütet werden. Wie sind die Ziele für die bevorstehende Spielzeit? Freie Presse: Die vergangene Saison in der Sachsenklasse verlief für den BSC unter den Erwartungen, erst kurz vor Ultimo konnte der Abstieg eingetütet werden. Wie sind die Ziele für die bevorstehende Spielzeit?