Neuer Freiberger Fußballtrainer: „Wir müssen unsere Gegner mehr stressen“

Mit einem deutlichen 1:7 sind die Freiberger Fußballer in ihre Testspiel-Wochen gestartet. Nun steht ein Dreiervergleich unter anderem mit einem Team aus Baden-Württemberg an.

Nach der herben 1:7-Pleite im ersten Testspiel beim Sachsenligisten SC Freital II bestreiten die Fußballer des BSC Freiberg am Samstag in Vorbereitung auf die kommende Saison in der Sachsenklasse West ihre zweite Probe unter Wettkampfbedingungen. Diesmal steht ab 14 Uhr auf dem Platz der Einheit ein Dreiervergleich mit den Mannschaften von Chemie...