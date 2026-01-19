Neuer Wind in Freiberg: Ex-Bundesliga-Keeper übernimmt Traineramt der Regionalliga-Handballer

Die Lösung lag quasi auf der Hand: Mario Huhnstock folgt bei der HSG auf den überraschend zurückgetretenen Chefcoach Uwe Lange. Und er bekommt einen hochkarätigen Assistenten.

Ein bisschen zwiegespalten war Mario Huhnstock zunächst doch. „Alles hat zwei Seiten“, sagt der neue Trainer der Freiberger Regionalliga-Handballer im Gespräch mit der „Freien Presse“. Denn das Projekt zweite Mannschaft/A-Jugend sei prima gelaufen und habe viel Spaß gemacht. „Und ich denke, wir haben auch schon einiges bewegt“, so...