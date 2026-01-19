MENÜ
Der alte und die beiden neuen HSG-Trainer: Uwe Lange (M.), der am Samstag seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, mit Mario Huhnstock (l.) und Karsten Moos.
Der alte und die beiden neuen HSG-Trainer: Uwe Lange (M.), der am Samstag seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, mit Mario Huhnstock (l.) und Karsten Moos. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Neuer Wind in Freiberg: Ex-Bundesliga-Keeper übernimmt Traineramt der Regionalliga-Handballer
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Lösung lag quasi auf der Hand: Mario Huhnstock folgt bei der HSG auf den überraschend zurückgetretenen Chefcoach Uwe Lange. Und er bekommt einen hochkarätigen Assistenten.

Ein bisschen zwiegespalten war Mario Huhnstock zunächst doch. „Alles hat zwei Seiten“, sagt der neue Trainer der Freiberger Regionalliga-Handballer im Gespräch mit der „Freien Presse“. Denn das Projekt zweite Mannschaft/A-Jugend sei prima gelaufen und habe viel Spaß gemacht. „Und ich denke, wir haben auch schon einiges bewegt“, so...
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
15.10.2025
4 min.
Vom Bundesliga-Torhüter zum Jugendkoordinator: Mario Huhnstock will junge Freiberger Handballer noch besser machen
Chris Hofmann, hier beim 31:25 gegen LVB II, ist mit 25 Toren aus 3 Spielen aktuell bester Werfer der HSG II.
Die Verbandsliga-Handballer der HSG II haben unter ihrem neuen Coach einen erfolgreichen Start in die neue Saison hingelegt. Aber der ehemalige Juniorenauswahlspieler hat noch viel mehr vor.
Steffen Bauer
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
18.01.2026
4 min.
Handballer der HSG Freiberg erkämpfen wichtigen Punkt im Abstiegskampf – und der Trainer verabschiedet sich
Sagt auf Wiedersehen: Cheftrainer Uwe Lange verabschiedete sich am Sonnabend nach dem Spiel nicht nur von den Fans der HSG.
Die Regionalliga-Handballer der HSG haben sich von der HG Köthen wie im Hinspiel 27:27 getrennt. Nach einem packenden und emotionalen Spiel gab es im Trainergespräch sogar noch eine Steigerung.
Steffen Bauer
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
