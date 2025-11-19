Niederbobritzsch im Tischtennis-Fieber: Turnier begeistert Teilnehmer aus ganz Sachsen

Die Tischtennisspieler des TV Niederbobritzsch haben eine erfolgreiche Premiere gefeiert. Mehr als 30 Hobbysportler standen kürzlich an der Platte – und hoffen nun auf eine Wiederholung.

In der Turnhalle Niederbobritzsch hat sich kürzlich alles um den kleinen weißen Ball gedreht. Zum ersten Mal richtete die Abteilung Tischtennis des TV Niederbobritzsch ein Freizeit-Turnier für Nichtaktive aus – und landete damit auf Anhieb einen vollen Erfolg. „Wir hatten insgesamt 31 Teilnehmer – 25 Männer und sechs Frauen – aus ganz...