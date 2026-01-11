MENÜ
Die Freiberger um Enrico Knoth wurden auch vom Vorletzten gestoppt. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Die Freiberger um Enrico Knoth wurden auch vom Vorletzten gestoppt. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Niederlage im Kellerduell: Basketballer des ATSV Freiberg behalten Rote Laterne
Redakteur
Von Steffen Bauer
Der ATSV Freiberg hat das Duell gegen Lok HTW Dresden II verloren und bleibt Schlusslicht der Landesliga-Staffel 2. Die Niederlage gegen den Vorletzten wiegt dabei doppelt schwer.

Die Basketballer des ATSV Freiberg schlittern dem Abstieg aus der Landesliga entgegen. Das Team von Tim Aubel hatte auch im Kellerduell der Landesliga-Gruppe 2 gegen den Vorletzten HSG Lok HTW Dresden II mit 69:76 (34:37) das Nachsehen und behält damit die Rote Laterne. „Verloren haben wir das Spiel in den beiden Mittelabschnitten, in denen wir...
