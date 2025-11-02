Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lukas Böhme (l.), der schon gegen Marienberg traf, war am Sonntag doppelt erfolgreich.
Lukas Böhme (l.), der schon gegen Marienberg traf, war am Sonntag doppelt erfolgreich. Bild: Marcel Schlenkrich
Lukas Böhme (l.), der schon gegen Marienberg traf, war am Sonntag doppelt erfolgreich.
Lukas Böhme (l.), der schon gegen Marienberg traf, war am Sonntag doppelt erfolgreich. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Nur ein Remis beim Vorletzten: BSC-Kicker lassen bei Fortuna-Reserve zwei Zähler liegen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der BSC Freiberg kam am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse West beim VfB Fortuna Chemnitz II nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei musste man zur Pause sogar noch Schlimmeres befürchten.

Die Fußballer des BSC Freiberg haben die Hypothek von minus 3 Punkten, die der Sächsische Fußballverband dem Verein aufgrund fehlender Schiedsrichter gerade verordnet hatte, am Sonntag nur zum Teil tilgen können. Am 10. Spieltag der Sachsenklasse West kamen die Freiberger beim bisherigen Vorletzten, dem VfB Fortuna Chemnitz II, nicht über ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
13:04 Uhr
4 min.
XXL-Lehrstunde im Bergstadtduell: Freiberger Fußballer wandeln Rückstand nach Platzverweis und Katastrophenstart noch in Kantersieg um
Was für ein verrücktes Spiel: Nach 33 Minuten sahen die Freiberger gegen Marienberg eigentlich wie der Verlierer aus.
Der BSC Freiberg hat den FSV Motor Marienberg in der Sachsenklasse deutlich mit 5:1 geschlagen. Nach dem Spiel tanzte der Rotsünder in der Siegerkabine zum Oranje-Partyhit „Links, rechts“.
Kai Dittrich
29.10.2025
3 min.
Freiberger Vereinschef fordert: „Die Strafen von Verbandsseite greifen zu kurz“
Auf seine Schnelligkeit hofft der BSC auch in Chemnitz: Lucas René Hanitsch (r.), hier beim 5:1 gegen Marienberg.
Trotz des jüngsten Punktabzuges fährt der BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse zuversichtlich zum VfB Fortuna Chemnitz II. Laut dem Freiberger Coach hätte dieser in der vergangen Saison mehr wehgetan.
Kai Dittrich
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
Mehr Artikel