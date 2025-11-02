Nur ein Remis beim Vorletzten: BSC-Kicker lassen bei Fortuna-Reserve zwei Zähler liegen

Der BSC Freiberg kam am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse West beim VfB Fortuna Chemnitz II nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei musste man zur Pause sogar noch Schlimmeres befürchten.

Die Fußballer des BSC Freiberg haben die Hypothek von minus 3 Punkten, die der Sächsische Fußballverband dem Verein aufgrund fehlender Schiedsrichter gerade verordnet hatte, am Sonntag nur zum Teil tilgen können. Am 10. Spieltag der Sachsenklasse West kamen die Freiberger beim bisherigen Vorletzten, dem VfB Fortuna Chemnitz II, nicht über ein...