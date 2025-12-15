Nur gegen den Chemnitzer FC verloren: Nachwuchskicker des BSC Freiberg überzeugen beim eigenen Turnier

Das Rennen um die Freiberger Silberstadtpokale ist eröffnet: 20 Teams kämpften bei den Turnieren der U 17 und der U 10 um die Trophäe – wobei die Gastgeber bekannte Namen hinter sich ließen.

Die Nachwuchsfußballer des BSC Freiberg sind erfolgreich in ihre Hallenturnierserie um die Silberstadtpokale gestartet. 20 Teams liefen am Sonnabend und Sonntag bei den Turnieren der Altersklassen U 17 und U 10 in der Ernst-Grube-Halle auf, wobei die Pokale am Ende nach Chemnitz und Weinböhla gingen. Die Gastgeber landeten auf den Plätzen 3 und... Die Nachwuchsfußballer des BSC Freiberg sind erfolgreich in ihre Hallenturnierserie um die Silberstadtpokale gestartet. 20 Teams liefen am Sonnabend und Sonntag bei den Turnieren der Altersklassen U 17 und U 10 in der Ernst-Grube-Halle auf, wobei die Pokale am Ende nach Chemnitz und Weinböhla gingen. Die Gastgeber landeten auf den Plätzen 3 und...