Während der Unterbrechung des Spiels zwischen dem SC Altmittweida und Barkas Frankenberg wurde über die Spielfortsetzung beraten.
Während der Unterbrechung des Spiels zwischen dem SC Altmittweida und Barkas Frankenberg wurde über die Spielfortsetzung beraten. Bild: Tom Schirmeister
Während der Unterbrechung des Spiels zwischen dem SC Altmittweida und Barkas Frankenberg wurde über die Spielfortsetzung beraten.
Während der Unterbrechung des Spiels zwischen dem SC Altmittweida und Barkas Frankenberg wurde über die Spielfortsetzung beraten. Bild: Tom Schirmeister
Mittweida
Nur noch Querpässe nach schwerer Verletzung in der Fußball-Mittelsachsenliga: „Die Spieler hatten Tränen in den Augen“
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SC Altmittweida sind die Fußballer von Barkas Frankenberg am Sonntag an die Spitze der Mittelsachsenliga geklettert. Das war nach einer schweren Verletzung eines Akteurs aber Nebensache.

So richtig freuen können sich die Fußballer des SV Barkas Frankenberg über diese Momentaufnahme noch nicht: Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SC Altmittweida übernahmen sie am Sonntagabend die Spitze in der Mittelsachsenliga. Doch gefeiert wurde überhaupt nicht, denn der Erfolg an der Altmittweidaer Reichskrone wurde von der schweren...
Mehr Artikel