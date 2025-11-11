Ohne den besten Torschützen der Mittelsachsenliga: Langenauer Fußballtalente triumphieren gegen Spitzenreiter

Freiberg
Die A-Jugend-Kicker des SV Fortuna Langenau haben in der Sachsenklasse gegen Tabellenführer Radebeul einen 0:1-Rückstand in einen 4:2-Heimsieg gedreht. Auslöser war eine Taktikänderung.
Die A-Jugend-Fußballer des SV Fortuna Langenau schnuppern an der Tabellenspitze. Die Schützlinge von Maik Krumbiegel haben das Spitzenspiel der Sachsenklasse Ost gegen den Tabellenführer Radebeuler BC mit 4:2 (0:1) für sich entschieden und liegen zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde mit 21 Zählern auf Rang 2 – nur durch das schlechtere...
