Fortuna-Trainer Maik Krumbiegel: „Wir wollen diesen Flow jetzt mitnehmen und weiter oben mitspielen.“ Bild: Fortuna Langenau/Verein
Fortuna-Trainer Maik Krumbiegel: „Wir wollen diesen Flow jetzt mitnehmen und weiter oben mitspielen.“ Bild: Fortuna Langenau/Verein
Freiberg
Ohne den besten Torschützen der Mittelsachsenliga: Langenauer Fußballtalente triumphieren gegen Spitzenreiter
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die A-Jugend-Kicker des SV Fortuna Langenau haben in der Sachsenklasse gegen Tabellenführer Radebeul einen 0:1-Rückstand in einen 4:2-Heimsieg gedreht. Auslöser war eine Taktikänderung.

Die A-Jugend-Fußballer des SV Fortuna Langenau schnuppern an der Tabellenspitze. Die Schützlinge von Maik Krumbiegel haben das Spitzenspiel der Sachsenklasse Ost gegen den Tabellenführer Radebeuler BC mit 4:2 (0:1) für sich entschieden und liegen zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde mit 21 Zählern auf Rang 2 – nur durch das schlechtere...
Mehr Artikel