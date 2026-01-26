Ohne jede Wette: WG-Kumpels treffen bei Rochlitzer Hallenturnier aufeinander

Beim 3. Porphyrcup des BSC Motor Rochlitz gab es auch ein kleines Privatduell. Gewonnen hat das Hallenturnier allerdings eine andere Mannschaft.

Ein wenig grinsen mussten Lukas Weigel vom BSC Motor Rochlitz und Manuel Hocke von Roter Stern Leipzig am Samstagabend schon, als sie sich plötzlich auf dem Feld gegenüberstanden. Beim 3. Porphyrcup des BSC Motor Rochlitz in der Regenbogenhalle traf eine Rochlitzer Mannschaft in der Gruppenphase auf die Leipziger Gäste und gewann das...