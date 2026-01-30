MENÜ
Die Volleyballer des 1. VV Freiberg sind U-20-Sachsenpokalsieger.
Die Volleyballer des 1. VV Freiberg sind U-20-Sachsenpokalsieger. Bild: Annett Babatz/Verein
Freiberg
Ohne Satzverlust: Freiberger Nachwuchsvolleyballer schmettern sich zum Pokalsieg
Von Robin Seidler
Die U-20-Talente des 1. VV Freiberg haben in Delitzsch den Sachsenpokal gewonnen.

Die U-20-Männer des 1. VV Freiberg haben den Sachsenpokal der Junioren gewonnen. „Ich bin total glücklich, wie sich meine Jungs da geschlagen haben. Es ist das Resultat von engagierten und disziplinierten Trainingsleistungen“, sagte Trainer Jonas Tzschoppe. Als Zuschauer war beim Endrundenturnier in Delitzsch die Vorsitzende des Vereines,...
Mehr Artikel