Die FHTC-Herren (gelb-schwarze Trikots) führen derzeit die Tabelle der Mitteldeutschen Verbandsliga mit 6 Punkten und 6:0 Toren an. Bild: Tobias Seifert/Archiv
Die FHTC-Herren (gelb-schwarze Trikots) führen derzeit die Tabelle der Mitteldeutschen Verbandsliga mit 6 Punkten und 6:0 Toren an. Bild: Tobias Seifert/Archiv
Freiberg
Ohne Wechselspieler: Freiberger Hockeyspieler triumphieren auf Dresdner Naturrasen
Von Tobias Seifert
Die Herren des Freiberger HTC haben ihre Spitzenposition in der Mitteldeutschen Verbandsliga durch eine Energieleistung beim Pillnitzer Hockeyverein verteidigt. Das Damenteam war ebenfalls erfolgreich.

Dank einer Energieleistung hat das Herrenteam des Freiberger HTC in der Mitteldeutschen Verbandsliga seine weiße Weste behalten. Die Gelb-Schwarzen siegten auf dem malerisch gelegenen Naturrasen in Dresden-Pillnitz gegen den Gastgeber, den Pillnitzer Hockeyverein, knapp mit 1:0. Damit behaupten die Bergstädter in der Staffel A die...
Mehr Artikel