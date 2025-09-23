Ohne Wechselspieler: Freiberger Hockeyspieler triumphieren auf Dresdner Naturrasen

Freiberg
Die Herren des Freiberger HTC haben ihre Spitzenposition in der Mitteldeutschen Verbandsliga durch eine Energieleistung beim Pillnitzer Hockeyverein verteidigt. Das Damenteam war ebenfalls erfolgreich.
Dank einer Energieleistung hat das Herrenteam des Freiberger HTC in der Mitteldeutschen Verbandsliga seine weiße Weste behalten. Die Gelb-Schwarzen siegten auf dem malerisch gelegenen Naturrasen in Dresden-Pillnitz gegen den Gastgeber, den Pillnitzer Hockeyverein, knapp mit 1:0. Damit behaupten die Bergstädter in der Staffel A die...
