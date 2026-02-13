Olympia: 69-Jähriger aus Großschirma erfüllt sich bei den Winterspielen als Volunteer seinen großen Traum

Einmal bei Olympia dabei sein, das hat Karsten Fischer in Italien erreicht. Viel Zeit für Vorfreude blieb nach der Zusage kurz vor Weihnachten nicht. Vor Ort traf er auch auf eine junge Frau aus Oederan.

Der Traum von den Olympischen Spielen, er hat für Sportlerinnen und Sportler ein Verfallsdatum. Ihn sich mit 50, 60 oder gar 69 Jahren zum ersten Mal zu erfüllen, das ist utopisch. Für Karsten Fischer aus Großschirma bei Freiberg hingegen ist es jetzt Realität, dass er im Alter von 69 Jahren seine Premiere bei Olympia erlebt. Und das vor... Der Traum von den Olympischen Spielen, er hat für Sportlerinnen und Sportler ein Verfallsdatum. Ihn sich mit 50, 60 oder gar 69 Jahren zum ersten Mal zu erfüllen, das ist utopisch. Für Karsten Fischer aus Großschirma bei Freiberg hingegen ist es jetzt Realität, dass er im Alter von 69 Jahren seine Premiere bei Olympia erlebt. Und das vor...