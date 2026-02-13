Freiberg
Einmal bei Olympia dabei sein, das hat Karsten Fischer in Italien erreicht. Viel Zeit für Vorfreude blieb nach der Zusage kurz vor Weihnachten nicht. Vor Ort traf er auch auf eine junge Frau aus Oederan.
Der Traum von den Olympischen Spielen, er hat für Sportlerinnen und Sportler ein Verfallsdatum. Ihn sich mit 50, 60 oder gar 69 Jahren zum ersten Mal zu erfüllen, das ist utopisch. Für Karsten Fischer aus Großschirma bei Freiberg hingegen ist es jetzt Realität, dass er im Alter von 69 Jahren seine Premiere bei Olympia erlebt. Und das vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 13.02.2026 | 11:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG