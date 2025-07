Optimaler Start: Altmittweidas neuer Fußballtrainer braucht keine Kennenlernphase

Mittelsachsenligist SC Altmittweida hat sein erstes Testspiel in Göritzhain gewonnen. Indes übt sich der Lunzenauer Coach Karsten Oswald nach dem Remis zum Auftakt weiter im Namenstraining.

Die Fußballer des SC Altmittweida sind erfolgreich in die Vorbereitungszeit gestartet. Bei heißen Temperaturen und mit drei athletischen Trainingseinheiten in den Beinen siegten die Altmittweidaer beim Mittelsachsenklasse-Team des SV Rotation Göritzhain mit 3:0 (2:0). „Die Jungs haben das bei den nicht so leichten Bedingungen gegen einen...