Oster-Taumel auf Dorfplatz: Lichtenberger Fußballer ziehen nach sechs Jahren wieder ins Kreispokalfinale ein

Der SV Lichtenberg hat das Halbfinale im mittelsächsischen Kreispokal gegen TSV Claußnitz gewonnen und das Finalticket erkämpft. Lichtenbergs Kapitän lobte vor allem die tollen Atmosphäre.

Nach seinem Treffer zum 2:0 in der 63. Minute des Kreispokal-Halbfinales gegen den TSV Einheit Claußnitz war sich Danny Kluge sicher: „Hier brennt nichts mehr an. Wir hatten den Claußnitzern, die bis dahin gut dagegenhielten hatten, damit den Zahn gezogen“, erklärte der Kapitän und Toptorschütze des SV Lichtenberg, der in der aktuellen...