Packende Generalprobe: Lichtenberger Fußballer drehen 0:2-Rückstand gegen Altmittweida

In der Fußball-Mittelsachsenliga hat der SVL ein starkes Comeback gefeiert. Auch in Langenau sahen die Zuschauer ein dramatisches Spiel.

Das Pokalfinale kann kommen: Die Fußballer des SV Lichtenberg haben sich am Sonntag in der Mittelsachsenliga schon einmal für das Endspiel im Kreispokal (am Pfingstmontag in Freiberg) eingeschossen. In der „Generalprobe“ bezwang der SVL am 19. Spieltag Finalgegner SC Altmittweida 4:2. Dabei lag der Tabellenzweite zur Pause 0:2 zurück,...