Packender Endspurt: Weißenborner Handballerinnen in der Oberliga auf Silberkurs

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben beim 28:28 bei Abstiegskandidat Schneeberg einen Punkt liegen gelassen. Trotzdem ist Platz 2 zum Greifen nah – auch dank des Sportgerichts.

Bei den Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn ging es in den vergangenen Tagen ein wenig hin und her. Denn nach dem Höhenflug im Sachsenpokal und dem grandiosen 34:18 gegen die Sportfreunde Dresden im Halbfinale, war das Team von Daniel Mombree in der Oberliga Sachsen plötzlich von Rang 2 auf Rang 3 abgestürzt – ohne eigenes...