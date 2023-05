Pfingstturnier der RFSG Langenleuba-Niedersteinbach: Viele Sprünge und bunte Unterhaltung

Eigentlich wollten die Verantwortlichen der Reit- und Fahrsportgemeinschaft Langenleuba-Niedersteinbach (RFSG) an diesem Freitagvormittag noch einmal durchatmen und die Reitwettbewerbe zum traditionellen Pfingstturnier erst am Mittag starten. "Doch dann würden wir in Zeitnot kommen", sagt Karsten Koch, der Pressesprecher der RFSG, mit einem...