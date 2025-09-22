Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Treffsicher vom Punkt: Sophie Zeller verwandelte alle drei Siebenmeter für Weißenborn.
Treffsicher vom Punkt: Sophie Zeller verwandelte alle drei Siebenmeter für Weißenborn. Bild: Tim Fischer
Treffsicher vom Punkt: Sophie Zeller verwandelte alle drei Siebenmeter für Weißenborn.
Treffsicher vom Punkt: Sophie Zeller verwandelte alle drei Siebenmeter für Weißenborn. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Pfosten und Latte verhindern 40-Treffer-Marke: Weißenborner Handballerinnen beim mittelsächsischen Duell in Döbeln im Torrausch
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberliga-Frauen von Rotation Weißenborn haben ihr Auswärtsspiel bei der HSG Neudorf/Döbeln deutlich gewonnen. Eine Weißenborner Spielerin grüßt nun von der Spitze der Torjägerinnen-Liste.

Rotation-Chefcoach Daniel Mombreé war am Sonntag nach der Schlusssirene in der Stadtsporthalle vollauf zufrieden. „37 Tore in Döbeln muss man erstmal machen. Das war eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft, sie hat auf einem extrem hohen Niveau gespielt“, sagt der Coach nach dem mittelsächsischen Oberliga-Duell freudestrahlend. Sogar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
15.09.2025
3 min.
Tatort in Weißenborn: Rotation-Handballerinnen sorgen für einen Krimi – mit Happyend
Kaum zu stoppen: Sophie Zeller traf beim knappen Heimsieg gegen den VfB Bischofswerda – ebenso wie Kapitänin Julia Kiulies (r.) – neunmal für die Rotation-Damen.
Die Oberliga-Damen des SV Rotation Weißenborn haben gegen den VfB Bischofswerda nicht nur die Nerven ihres Trainers strapaziert. Die Kapitänin erlöste ihr Team aber Sekunden vor Schluss.
Steffen Bauer
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
11:30 Uhr
3 min.
Erst Dubai, dann Handball-Sachsenpokal: Weißenborner Torjägerinnen wollen pünktlich wieder zurück sein
Mit 44 Treffern derzeit an der Spitze der Torjägerinnenliste in der Oberliga Sachsen: Rotation-Kapitänin Julia Kiulies.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn hoffen auch beim Tabellenvorletzten SG Klotzsche auf ihr schnelles Umkehrspiel. Bevor danach im Sachsenpokal der SC Riesa wartet, stehen für einige Damen besondere Herbstferien an.
Christian Kluge
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel