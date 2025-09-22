Pfosten und Latte verhindern 40-Treffer-Marke: Weißenborner Handballerinnen beim mittelsächsischen Duell in Döbeln im Torrausch

Die Oberliga-Frauen von Rotation Weißenborn haben ihr Auswärtsspiel bei der HSG Neudorf/Döbeln deutlich gewonnen. Eine Weißenborner Spielerin grüßt nun von der Spitze der Torjägerinnen-Liste.

Rotation-Chefcoach Daniel Mombreé war am Sonntag nach der Schlusssirene in der Stadtsporthalle vollauf zufrieden. „37 Tore in Döbeln muss man erstmal machen. Das war eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft, sie hat auf einem extrem hohen Niveau gespielt“, sagt der Coach nach dem mittelsächsischen Oberliga-Duell freudestrahlend. Sogar...