Adrian Wild hütete in den vergangenen zwei Partien interimsweise das Tor des SSV Königshain-Wiederau.
Adrian Wild hütete in den vergangenen zwei Partien interimsweise das Tor des SSV Königshain-Wiederau. Bild: Robin Seidler
Adrian Wild hütete in den vergangenen zwei Partien interimsweise das Tor des SSV Königshain-Wiederau.
Adrian Wild hütete in den vergangenen zwei Partien interimsweise das Tor des SSV Königshain-Wiederau. Bild: Robin Seidler
Rochlitz
Plötzlich im eigenen Strafraum gefordert: Zwei mittelsächsische Stürmer glänzen im direkten Duell als Aushilfstorhüter
Von Robin Seidler
Beim Mittelsachsenliga-Spiel zwischen dem SSV Königshain-Wiederau und dem SV Geringswalde standen mit Adrian Wild und Kevin Moratzky zwei Offensivspieler zwischen den Pfosten – und beeindruckten Trainer und Zuschauer.

Nein, extra neue Torwarthandschuhe hat sich Adrian Wild für die vergangenen zwei Spieltage in der Mittelsachsenliga nicht gekauft. „Ich habe die von unserem Stammtorwart Hannes Ludwig geliehen bekommen. Glücklicherweise haben sie mir gepasst“, sagt der 23-jährige Fußballer des SSV Königshain-Wiederau, der bei den beiden letzten...
