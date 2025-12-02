Plötzlich im eigenen Strafraum gefordert: Zwei mittelsächsische Stürmer glänzen im direkten Duell als Aushilfstorhüter

Beim Mittelsachsenliga-Spiel zwischen dem SSV Königshain-Wiederau und dem SV Geringswalde standen mit Adrian Wild und Kevin Moratzky zwei Offensivspieler zwischen den Pfosten – und beeindruckten Trainer und Zuschauer.

Nein, extra neue Torwarthandschuhe hat sich Adrian Wild für die vergangenen zwei Spieltage in der Mittelsachsenliga nicht gekauft. „Ich habe die von unserem Stammtorwart Hannes Ludwig geliehen bekommen. Glücklicherweise haben sie mir gepasst“, sagt der 23-jährige Fußballer des SSV Königshain-Wiederau, der bei den beiden letzten...